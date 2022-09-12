Как стать гострайтером?

Описание

О чем курс?

Возможно, вы уже знакомы с моим курсом «Как стать великим писателем»: он охватывал все сферы писательской деятельности, в которых я работала. Это и выпуск книг самиздатом, и сотрудничество с издательствами, и гострайтинг, и литературный коучинг. В конце курса проходила дипломная работа, по результатам которой лучших студентов я приглашала работать в качестве гострайтеров в агентство Кати Майоровой.

Как показал опыт, большинство участников шли на курс, чтобы в конечном счёте попытать удачу и попробовать попасть в моё агентство. Инфобизнес не является для меня основным источником дохода, запуск и проведение курса отнимает много времени и сил, поэтому я запускала курс ровно с той же целью, с которой на него приходили ученики: когда понимала, что мне нужны в команду новые гострайтеры. В этот раз моя мотивация та же.

Поэтому, во-первых, в новом курсе я решила убрать все, что не касается гострайтинга, а важные смыслы касательно работы с издательством и самиздатом дать в контексте написания книг на заказ. Во-вторых, на курсе не будет ничего лишнего: мастермайндов и разных тарифов. Миссия курса: обучить вас профессии гострайтера. Цель: лучших учеников пригласить работать в агентство. Если же у вас нет желания работать в агентстве, а вы хотите быть независимым гострайтером, то курс, конечно, тоже вам подойдёт. Как и всем, кому интересно расширять свои знания в сфере написания и издания книг.

Для кого курс?

Этот курс для вас, если…

Вам интересна профессия гострайтера — и хотелось бы ей обучиться у профессионала с большим опытом;

Вы хотели бы писать книги на заказ в рамках агентства Кати Майоровой;

Вы хотели бы писать книги на заказ как независимый гострайтер;

Вы строите свою авторскую карьеру, и вам бы хотелось глубже разбираться в сфере писательства, во всех его аспектах;

Вы уже гострайтер, написали на заказ несколько книг, и вам бы хотелось расти, развиваться внутри профессии.

Когда он будет проходить?

1 и 2 октября (суббота и воскресенье) с 12 до 18 часов я буду читать лекции в прямом эфире.

8 и 9 октября с 12 до 15 часов будут эфиры, после которых студентам надо будет написать дипломные работы и сдать их не позднее 15 октября. По результатам мы будем выбирать лучших гострайтеров в агентство.

Как он будет проходить?

Все занятия будут проходить в Zoom. Записи занятий будут у вас в доступе вечером того же дня, когда будет эфир. Чтобы принять участие нужен Zoom, мессенджер «Телеграм», в котором будет канал и чат нашего курса.

Что такое дипломная работа?

На курсе будет три дипломных работы: для тех, кто хочет работать гострайтером и писать на заказ нон-фикшн (нехудожественную литературу); для тех, кто хочет работать гострайтером и писать на заказ фикшн (художественную литературу); для тех, кто хочет работать редактором в нашем агентстве.

Дипломные работы для гострайтеров будут состоять из двух этапов. Первый: интервью с экспертом. Второй: написание текста на основе интервью.

Дипломная работа для редакторов будет состоять из редактуры фрагмента текста и выполнения нескольких заданий (онлайн присутствовать нигде не надо). Важно! На курсе не будет теории по редактуре текста. Данное тестовое задание подходит для тех, кому было бы интересно попробовать свои силы: неважно есть у вас опыт или нет. Мы будем смотреть на качество выполненной работы.

Более подробно о дипломных работах будет рассказано на курсе в контексте теории, которую я буду вам давать.

Кто станет сотрудниками агентства Кати Майоровой?

Сотрудниками станут все гострайтеры и редакторы, которые успешно справятся с дипломной работой. Раньше я приглашала два-три человека из потока, но сейчас хочу дать возможность всем работать с нами. Почему? Заказов в агентстве стало больше, чем гострайтеров. Конечно, мы не сможем дать заказы сразу всем, тем не менее, поток клиентов большой, и мы будем рады быть с вами на связи, чтобы предложить новый проект.

Задач по редактуре книг очень много, поэтому редакторы практически сразу получат заказ.

Что будем проходить на курсе?

Разберёмся, кто такой гострайтер

Почему гострайтер — это не райтер, не копирайтер, не писатель и не журналист.

Зачем вам становиться гострайтером?

Нужны ли гострайтеру высшее образование и наличие писательского опыта?

Сколько зарабатывают гострайтеры? Как не бояться просить деньги за свой труд?

Портфолио гострайтера в условиях сохранения конфиденциальности.

Как совмещать гострайтинг и собственное творчество.

Узнаем, как работать с клиентами

Какие бывают клиенты и где их брать?

Все этапы работы с клиентом: от первого созвона до помощи заказчику в публикации его книги.

Сотрудничество с издательствами в качестве гострайтера.

Разберёмся, как писать на заказ нон-фикш

Что такое нон-фикшн, и чем он отличается от фикшна?

Как собрать информацию для книги?

Как структурировать собранную информацию?

Как собранную и структурированную информацию преобразовать в текст?

Как воссоздать в тексте стиль автора?

Разберёмся, как писать на заказ фикшн

Что такое фикшн, и чем он отличается от нон-фикшна?

Почему единицы гострайтеров пишут на заказ художественную литературу?

Учимся составлять карточки персонажей и писать посценный план книги.

Почему в фикшне важна длина и закрытие сюжетных (и не только) линий, а также разберём, что это такое: «длина сюжетных линий».

Цели художественной литературы и почему гострайтеры важно в них разбираться.

Обсудим развитие внутри профессии

Как гострайтер может развиваться внутри профессии?

Какой возможен карьерный рост?

Сотрудничество с агентствами.

Открытие собственного агентства.

Что такое литературный коучинг, и почему гострайтеры становятся коучами.

Расширение спектра услуг.

Уход в узкую нишу.

Обсудим, как успешно написать дипломную работу

По ходу курса я буду делать акценты на тех нюансах, которые нужно будет учесть при написании дипломной работы.

Также будет подробно озвучено то, как будет проходить дипломная работа: все её этапы, детали, нюансы. Можете не переживать: вы ничего не пропустите!

Будет ли расти цена?

На курсе нет тарифов — и для всех участников единая цена: 6990 рублей. Она будет расти каждую неделю продаж — и максимальная стоимость составит 8990 рублей.

Почему я?

Я дипломированный журналист и профессиональный писатель с опытом работы 14 лет. Я автор сотен статей, пяти своих книг, порядка 30 заказных. Я обучалась у популярных авторов, среди них Дарья Донцова, Александр Цыпкин, Сергей Лукьяненко. Финалистка конкурса «Самиздам» издательства «Рипол Классик», финалистка конкурса литературных гостиных института русского языка им. Пушкина, финалистка конкурса фантастического рассказа «Вместе в Космосе», финалистка конкурса Livelib «Выбор читателей 2021»: книга «Раньше девочки носили платья в горошек». Мои работы выходили в топовых издательствах: АСТ, ЭКСМО, Clever Trendbooks; рассказы были опубликованы в сборниках издательств «Бомбора» и Clever Тrendbooks, в сети набирают тысячи прочтений. Обо мне и моих книга писали такие СМИ, как Elle, Harper’s Bazaar, Wonderzine, Snob, Rusbase, Marie Claire, Burning Hut и другие. Я дважды проводила курс «Как стать великим писателем», обучила порядка ста учеников: лучшие работают в агентстве Кати Майоровой, которое я открыла осенью 2021 года.

Оплата участия картами других стран

Оплатить участие возможно любой картой, выпущенной российским банком, или другим способом, который предложит вам Юкасса. Также публикую ниже информацию по оплате из-за рубежа, которую мне предоставил сервис.

Сейчас через наш сервис ваши клиенты за рубежом могут оплатить:

С карт МИР, которые выпущены в следующих странах: Беларусь, Южная Осетия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Армения;

В том числе с карт платежных систем стран СНГ: Белкарт, АрКа, Узкард, Корти Милли, Экспресс Пэй, ЭлКарт, АПРА.

Если вам не подходит ни один из вариантов, можно попросить знакомых из России оплатить ваше участие.

Контакты, или Что делать, если у меня остался вопрос

Если у вас остались вопросы по поводу курса, то можете смело писать их на почту info@writerkate.ru.

Обычно техподдержка отвечает в течение двух часов.

Необходимые документы, без которых нельзя было бы продавать участие в курсе.